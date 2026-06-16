Любителей волейбола позвали комментировать матчи «Кузбасса» в прямом эфире

У любителей волейбола есть шанс прокомментировать матчи «Кузбасса» в прямом эфире.

Кемеровский волейбольный клуб и медиахолдинг «Кузбасс» ищут комментатора на матчи нового сезона. Об этом сообщает РИА «Кузбасс».

От кандидатов требуется знать правила, владеть волейбольной терминологией, иметь опыт игры в волейбол (пусть на любительском уровне) и опыт комментирования (даже дома для друзей).

Желающие попробовать свои силы могут отправить письмо с заявкой и рассказом о себе на почту sport-rmhkuzbass@yandex.ru. Сделать это необходимо до 12 июля.

Лучший из кандидатов будет комментировать домашние матчи кемеровского волейбольного клуба в сезоне 2025/2026 на телеканале «Кузбасс Первый» в прямом эфире.

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