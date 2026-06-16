Врач-офтальмолог из Кузбасса рассказала, сколько времени можно проводить перед смартфоном

Врач-офтальмолог Тяжинской районной больницы Юлия Егорова.

Бесконтрольное использование телефоном может привести не только к снижению зрения, но и к нарушению внимания, сна и даже когнитивных функций. Об этом сообщила врач-офтальмолог Тяжинской районной больницы Юлия Егорова.

Врач посоветовала убирать мобильный телефон при управлении транспортным средством, за пару часов до сна, а также во время общения с родными и друзьями. Также необходимо научиться делать бытовые вещи без отвлечения на гаджет. Например, не смотреть ролики во время еды или в перерывах от работы.

Кроме того, специалист рекомендовала обратить внимание на взаимодействие детей с гаджетами. Малыши, которые рано знакомятся с телефонами, позднее начинают разговаривать, могут иметь дефекты речи и проблемы с построением предложений. Подростки с трудом находят общий язык с другими людьми, слабо развиваются социальные навыки, на фоне чего могут появиться тревожные расстройства.

Детям до двух лет вообще не стоит давать гаджеты, после четырех лет - на один час в день, школьникам - на 1,3-2,5 часа в зависимости от возраста.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.