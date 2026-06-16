В Кузбассе мужчина под видом инкассатора ограбил ювелирный магазин

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Житель Прокопьевска тщательно подготовился к разбойному нападению на ювелирный магазин: купил машину, не состоящую на регистрационном учете, одежду инкассатора. Но, несмотря на все эти меры конспирации, полицейские очень быстро нашли его. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дерзкое ограбление произошло в июле прошлого года. Неизвестный в форме инкассатора ворвался в ювелирный магазин и угрожал продавцу пистолетом. Затем топором разбил витрину, забрал около 160 золотых цепочек стоимостью более 8,5 млн рублей и скрылся.

Сотрудники полиции по горячим следам установили нападавшего. Задержали налетчика, когда он пытался скрыться на автомобиле, поехав в сторону Новосибирска. В салоне машины силовики нашли пластиковую канистру, в которую были спрятаны украденные ювелирные украшения. Позже обнаружили газовый пистолет, который мужчина закопал в лесу после нападения, и топор, выброшенный им в водоем.

Сейчас прокуратура направила уголовное дело на рассмотрение в суд. Налетчику грозит до 15 лет лишения свободы.

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