В Кузбассе с начала года произошло 167 ДТП с дикими животными

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

С начала года в Кузбассе произошло 167 ДТП с дикими животными, в которых два человека погибли и девять получили травмы. Об этом сообщили в ГАИ региона.

По статистике чаще всего аварии случаются на загородных автодорогах и в темное время суток.

Так, 8 июня в Чебулинском округе одно за другим произошли два ДТП. В 23.15 водитель грузовика Volvo сбил внезапно появившееся на проезжей части лося. А спустя 20 минут автомобилист за рулем грузового автомобиля JH 6 наехал на это же животное, лежавшее на дороге.

11 июня в 23.40 в Юргинском округе водитель-бесправник на Mitsubishi Pajero совершил наезд на лошадь. В результате пострадал сам мужчина и его 42-летняя пассажирка, а животное погибло.

В Госавтоинспекции Кузбасса призвали водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание на знаки, информирующие о возможном появлении животных.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.