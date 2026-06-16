В Новокузнецке из-за велопробега ограничат стоянку на улице Ленина

Фото: архив КП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 18 июня, в Новокузнецке введут ограничения для автомобилистов на улице Ленина из-за проведения мероприятия «Детский велопробег». Об этом сообщили в городской администрации.

Запрет на движение и стоянку автотранспорта будет действовать с 10.00 до 12.30 на участке улицы Ленина от пересечения с улицей Смирнова до пересечения с улицей Грибоедова.

Расписание и схемы движения автобусов будут скорректированы.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.