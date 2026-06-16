«Кузбасс» отказался от участия в Высшей лиги чемпионата России по футзалу

Фото: МФК "Кузбасс" / ВКонтакте.

Кемеровский мини-футбольный клуб «Кузбасс» не примет участие в регулярном чемпионате Высшей лиги по футзалу в сезоне 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба клуба во вторник, 16 июня.

«Это решение было продиктовано необходимостью пересмотра стратегии развития клуба и оптимизации внутренних ресурсов. Мы не можем участвовать в чемпионате на том уровне, который вы заслуживаете, и который соответствует амбициям нашего руководства», - сказано в официальном сообщении.

В следующем сезоне команда будет участвовать в областном первенстве и городских соревнованиях. Также планирует заявиться в Первую лигу по футзалу, где в основном играют любительские коллективы. Кроме того, будет сделан упор на участие молодых игроков в ЮФЛ Футзал (U-18 и U-20) при условии одобрения заявки.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.