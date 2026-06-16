Фото: пресс-служба АПК.

В Новокузнецке возобновили реконструкцию Новоильинского тоннеля после смены подрядчика. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк

Уже отремонтирован подводящий участок автодороги – на отрезке от Ильинского шоссе до кольцевой развязки на улице Косыгина заменили полотно протяженностью около 900 метров. В самом тоннеле приступили к монтажу временной тепловой сети.

«Новоильинский тоннель — это важный инфраструктурный объект для всей транспортной системы города. Чтобы начать его качественный ремонт, понадобилось сменить нескольких подрядчиков. Но эта работа дала важный результат – сейчас реконструкция идет в соответствии с графиком. Будем и дальше жестко бороться с любыми проявлениями безалаберности, добиваться от всех подрядных организаций неукоснительного исполнения взятых на себя обязательств», - отметил глава региона.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также «Кузбасс» отказался от участия в Высшей лиги чемпионата России по футзалу.