В Кемерово продолжается ремонт дорог. Фото: Кемдор.

Дорожные службы ежедневно устраняют дефекты на улицах Кемерова. Основное внимание уделяется магистралям с интенсивным движением и участкам, где проходит общественный транспорт. Об этом сообщает администрация города.

На прошлых выходных работы велись на нескольких улицах: Таврической, 42; Молодёжном проспекте, 57; у железнодорожного вокзала; на внутриквартальном проезде на улице Сибиряков-Гвардейцев, 22. Также ремонтировались участки Кузнецкого проспекта, Советский проспект, улица Щетинкина, Токемовское кольцо, улицы Железнодорожная и Красноармейская.

Особое внимание уделили проспекту Ленина: ямы заделали сразу на нескольких участках - от улицы Волгоградской до улицы Терешковой, от улицы 9 Января до улицы Тухачевского (по обеим сторонам), а также по четной стороне от улицы Терешковой до улицы Тухачевского. Кроме того, работы провели на улице Узкоколейная и бульваре имени академика Леонида Барбараша.

На данный момент дорожники уже отремонтировали более 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Обследование улиц продолжается ежедневно. При выявлении новых дефектов их сразу вносят в список и передают подрядчикам для устранения.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.