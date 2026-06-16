У кемеровской электрички появится новая остановка «21-й микрорайон»

Электричка Кемерово - Барзас будет делать остановку в Кировском районе.

В Кемерове у городской электрички появится новая остановка – «21-й микрорайон». Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

По его словам, жители Кировского района неоднократно обращались в мэрию с подобными просьбами. И сейчас удалось претворить эту идею в жизнь.

«На днях стартовало строительство платформы. Идет процесс согласования, рассчитываем, что уже в ближайшие недели здесь начнут останавливаться электропоезда», - сообщил глава города.

Напомним, что ранее по просьбам кемеровчан уже были добавлены несколько остановок, в том числе «Шахтер» в поселке Крутом и «Кедровка».

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также «Кузбасс» отказался от участия в Высшей лиги чемпионата России по футзалу.