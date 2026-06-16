Фото: Министерство культуры Кузбасса.

В Кемерове заложили Аллею Российского театрального общества - она украсила территорию Кузбасского колледжа культуры и искусств им. Кобзона. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Голубые ели высадили в честь 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. В церемонии приняли участие заслуженный артист РФ Виктор Мирошниченко, артисты театра драмы Кузбасса, а также студены-первокурсники театрального вуза.

«Совместная работа объединила опыт профессионалов и энергию начинающих артистов — символический жест преемственности в сфере театрального искусства. А сама аллея теперь станет живым напоминанием о традициях отечественной сцены. Студенты и артисты дали имена посаженным елочкам — «Мир» и «Любовь», - рассказали в минкульте.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также «Кузбасс» отказался от участия в Высшей лиги чемпионата России по футзалу.