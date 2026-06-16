Кузбасские герои СВО завоевали награды на турнире «Кубок Защитников Отечества».

В Красноярске завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества». Более 120 ветеранов специальной военной операции из регионов Сибирского федерального округа приняли участие в этом значимом событии.

Сборная Кузбасса выступила достойно. Спортсмены завоевали пять личных наград и командное третье место.

Соревнования включали пулевую стрельбу, стрельбу из лука, спортивное метание ножа, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя, а также виды спорта для слабовидящих – пауэрлифтинг и шоудаун.

Кузбасс представляли 14 участников. Игорь Тюменцев стал победителем в пауэрлифтинге. Серебряные медали получили Григорий Мосев в стрельбе из лука и Евгений Паршуков в шоудауне. Бронзу завоевали Иван Малышенко в ножевом спорте, Александр Шатров в настольном теннисе и команда по волейболу сидя.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.