В Кузбассе осудят рецидивиста за кражу и грабеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя, ранее неоднократно судимого. Ему предъявлены обвинения в трех преступлениях: краже, грабеже и уклонении от административного надзора. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным следствия, в марте текущего года мужчина зашел в комиссионный магазин, взял с витрины бензопилу стоимостью около 4 тысяч рублей и попытался скрыться. Его заметила работница магазина, которая попыталась остановить вора, но тот сбежал.

В апреле 2026 года, находясь в гостях, мужчина дождался, пока хозяева уснут, украл из комнаты телевизор и смартфон на сумму более 12 тысяч рублей. Однако распорядиться похищенным имуществом он не успел, так как его задержали сотрудники полиции.

Проверка показала, что мужчина нарушил закон № 64 «Об административном надзоре», самовольно сменив место жительства без уведомления полиции.

Три уголовных дела были объединены в одно, и теперь оно передано в суд. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям - пять лет лишения свободы.

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