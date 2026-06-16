В Кемерове осудили грабителя, укравшего телевизор у знакомого. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове вынесли приговор по делу о грабеже. 43-летний житель, ранее судимый, признан виновным. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В июле прошлого года в полицию обратился 40-летний мужчина. Он заявил, что знакомый украл у него телевизор из комнаты в общежитии. Ущерб оценили в 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Следователи выяснили, что он был в гостях у потерпевшего. Тот уснул после совместного распития алкоголя. Злоумышленник воспользовался моментом и забрал телевизор. Когда хозяин проснулся и попытался остановить его, грабитель оттолкнул мужчину и убежал. Телевизор он хотел продать в комиссионный магазин, но работник отказался его принять. Тогда преступник бросил технику в мусорный контейнер.

Суд признал собранные доказательства достаточными для обвинительного приговора. Мужчине назначили 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.