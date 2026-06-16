В Кемерове задержали работницу супермаркета, присвоившую деньги из кассы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть отдела полиции «Заводский» в Кемерове обратился представитель супермаркета. Он рассказал о краже денег из кассы. Ущерб составил 21 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские задержали 51-летнюю подозреваемую. Выяснилось, что женщина, работая кассиром, оформляла фиктивные возвраты и присваивала деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.