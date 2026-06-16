В Новокузнецке задержали дебошира, угрожавшего оператору АЗС

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали жителя, который повредил имущество автозаправочной станции. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью экипаж Росгвардии прибыл на АЗС на улице Кузнецкой по сигналу тревоги. Оператор АЗС нажала кнопку экстренного вызова. На месте росгвардейцы обнаружили мужчину, который неадекватно вел себя и бил ногами по двери павильона. 27-летнего жителя задержали с признаками неустановленного опьянения.

По предварительным данным, мужчина пришел на АЗС и попытался проникнуть в служебное помещение. Дверь была заперта, дебошир начал бить по ней, повредив стеклопакет и ручку. Испуганная работница нажала кнопку вызова Росгвардии, которая оперативно пресекла противоправные действия.

Задержанный не смог объяснить причину своего поступка. Росгвардейцы передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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