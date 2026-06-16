Погода в Кузбассе 17 июня 2026 года: до +29 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 17 июня 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 17 июня 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов. Днем ожидается +24…+29 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 2–7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 17 июня 2026 года

В среду, 17 июня 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, дымка.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +12…+14 градусов. Днем будет +27…+29 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 17 июня 2026 года

В среду, 17 июня 2026 года, в Новокузнецке будет солнечно. Температура воздуха ночью покажет до +16 градусов. Днем ожидается до +27 градусов. Ветер обещают северный, 4 метра в секунду.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.