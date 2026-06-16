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НовостиОбщество16 июня 2026 7:21

Более 1 тыс. детей работников УК «Кузбассразрезуголь» отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях

Яков КРЫМСКИЙ
Программа детского летнего отдыха является частью комплексной социальной политики компании.

Программа детского летнего отдыха является частью комплексной социальной политики компании.

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» этим летом отправит 1,3 тыс. детей своих сотрудников на оздоровительный отдых в лагерях и санаториях Сибири. За три летних месяца для них будет организовано 15 смен продолжительностью до 14 дней.

Дети горняков примут участие в творческих и спортивных программах, будут обучаться стрельбе из лука, скалолазанию, видеосъемке, актерскому мастерству, пройдут тренинги по развитию лидерских качеств и коммуникативных навыков.

«Ежегодно «Кузбассразрезуголь» организует летний оздоровительный отдых для детей сотрудников. Нам важно, чтобы каникулы для них прошли интересно, безопасно и с пользой. Поэтому Компания выбирает лагеря и санатории с современными и комфортными условиями пребывания, где для детей организован комплексный отдых с оздоровлением и разнообразными видами досуга», - отметила директор по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Бажина.

Программа детского летнего отдыха является частью комплексной социальной политики Компании, направленной на поддержку сотрудников и членов их семей. «Кузбассразрезуголь» компенсирует сотрудникам до 80% стоимости путевок в лагеря и санатории, детям из многодетных семей такие путевки предоставляются бесплатно.

Реклама. АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь". ИНН 4205049090. Erid:2Vtzqvk4n6d