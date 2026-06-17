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НовостиОбщество17 июня 2026 2:41

Президент РФ наградил трех железнодорожников и одного врача из Кузбасса

Наградами главы государства отмечены четыре кузбассовца
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Екатерина РОМАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Четыре жителя Кузбасса отмечены государственными наградами. Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением Кузбасской областной больницы имени С.В.Беляева Василию Паличеву.

Кроме того, трое работников железнодорожного транспорта за многолетнюю добросовестную работу награждены медалями «За развитие железных дорог». Это машинист электровоза локомотивного депо Топки Алексей Кустов, машинисты локомотивного депо Тайга Александр Мишуков и Андрей Стяжкин.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе.