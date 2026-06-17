В Кемерове у водоемов выставили 13 спасательных постов

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на популярных местах отдыха у воды выставили спасательные посты. Официально в городе отдыхать разрешено только в двух местах, однако спасатели следят за безопасностью и на других водоемах.

Так, восемь постов организованы на Томи, три - на Красном озере, по одному - на пруду Ишановский и в поселке Боровом.

Посты укомплектованы средствами спасения, дежурят там ребята из «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».

«Специалисты ГО и ЧС совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних совершают ежедневные обходы береговой линии с целью выявления безнадзорных детей и проведения профилактической работы с отдыхающими», - добавили в городской администрации.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а также в Кемерове неизвестные подожгли тополиный пух в Комсомольском парке.