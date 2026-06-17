Власти Кемерова купили специальный ковер для маленьких гимнастов

Фото: администрация г. Кемерово.

Воспитанники кемеровской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике получили новый ковер для занятий. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

С просьбой приобрести новое профессиональное покрытие обратились тренеры спортшколы и родители. Власти города нашли возможность помочь юным гимнастам.

Новый ковер отечественного производства отвечает всем необходимым требованиям – обеспечивает безопасность, комфорт, амортизацию, устойчивость, необходимые для художественной гимнастики.

Напомним, что в школе этим видом спорта занимаются 250 кемеровчанок. Самым маленьким начинающим спортсменкам по три года.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а также в Кемерове неизвестные подожгли тополиный пух в Комсомольском парке.