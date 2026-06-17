С начала года в Кузбассе отремонтировали 119 крыш многоэтажек

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных домов: работы одновременно ведутся на 1059 объектах. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

В рамках региональной программы подрядные организации обновляют кровли, фасады, инженерные сети и лифты многоэтажек. С начала года отремонтировали уже 119 кровель, 31 лифт, в 19 домах обновлены инженерные системы, в трех — фасады.

«Важно, что во многих случаях ремонт ведется комплексно – сразу обновляются фасады, кровля, инженерные сети, лифты и подъезды. Именно такого подхода ждут от нас люди. Необходимо обеспечить выполнение не только графиков работ, но и их высокое качество – это общая задача и для профильного блока правительства, и для глав территорий», — отметил Илья Середюк.

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