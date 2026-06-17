Летом 2026 года СГК планирует заменить в Ленинском районе Кемерова 15 участков тепловых сетей

Фото: СГК Кузбасс.

Продолжаем рассказывать об объектах перекладки тепловых сетей СГК в Кемерове. На очереди – Ленинский район города.

В 2026 году СГК запланировала перекладку на 15 участках тепловых сетей Ленинского района. На большей части из них работы начались.

Так, во дворе домов №1, 3 и 5 по бульвару Строителей завершается демонтаж старых трубопроводов. Тяжелая техника вывозит грунт, демонтированные строительные конструкции и трубы. Смонтированы временные трубопроводы для того, чтобы потребители домов, которые запитаны от этого участка, оставались с горячей водой. Поскольку участок расположен на дворовой территории, он тщательно огорожен, а работы ведутся до 6 часов вечера, с соблюдением режима тишины. Всего на этом объекте будет заменено 468 метров труб диаметром 300 мм.

Рядом с бульварным кольцом, напротив школы искусств №69, тоже кипит работа. На этом объекте замену коммуникаций ведет не подрядная организация, а бригада СГК, точнее, сотрудники ремонтного цеха Кемеровской теплосетевой компании.

Отвод трубопроводов к школе искусств №69 уже смонтирован – эти работы были выполнены зимой. В целом к замене здесь — 400 метров магистрального трубопровода диаметром 400 мм. Демонтаж и монтаж трубопроводов организованы поэтапно: обратный трубопровод заменен, на очереди – подающая нитка. Сейчас работы сосредоточены на тепловой камере. Бригада КТСК возводит новые стенки камеры, они из сплошных фундаментных блоков – это прочные железобетонные элементы без пустот, которые обладают прочностью и стойкостью к влаге.

Чуть дальше, во дворах домов №141 и 143 по проспекту Ленина, также разместилась тщательно огороженная площадка для замены участка теплотрассы. Здесь предстоит переложить 184 метра трубопроводов диаметром 250 мм. Участок непростой. Во-первых, трасса проложена близко к домам, поэтому на отдельных отрезках подрядчикам пришлось смонтировать шпунт – сплошную стенку для укрепления траншеи. Во-вторых, на участке присутствуют грунтовые воды. Поэтому новая теплотрасса прокладывается выше, для это пришлось выполнить выглубление канала – дополнительно уложить щебень, бетонную подложку и гидроизоляцию.

Сейчас на участке начался монтаж лотков. Поскольку работы ведутся рядом с жилыми домами, бригады и техника подрядчика начинают работы не раньше 9 утра, а заканчивают – в районе 18 часов.

Всего в 2026 году СГК планирует заменить в Кемерове 20,4 км тепловых сетей.