В Кемерове убрали свалку на набережной благодаря неравнодушному жителю

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове убрали свалку на Искитимской набережной благодаря неравнодушному жителю. Об этом сообщили в городской администрации.

Мусор скопился вокруг контейнерной площадки напротив дома №155. Местный житель сообщил об этом в соцсетях, и вскоре на место выехали специалисты и ликвидировали свалку.

«Захламление контейнерных площадок, к сожалению, остается серьезной проблемой в частном секторе. В этом году планируется обустроить 18 площадок в различных районах города. У них появятся твердое основание и ограждение», - сообщили в мэрии.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а также в Кемерове неизвестные подожгли тополиный пух в Комсомольском парке.