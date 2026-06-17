Более 500 кузбасских подростков пройдут военную подготовку в центре «Авангард»

Фото: пресс-служба АПК.

Этим летом подготовку в военно-патриотическом центре «Авангард» пройдут более 500 кузбасских подростков. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сегодня в лагере стартовала первая смена. Собрались ребята со всем региона. Они будут изучать основы тактической медицины, маскировки, узнают секреты управления FPV-дронами, а также встретятся с ветеранами СВО.

«Мы хотим сделать летние каникулы детей насыщенными и полезными: кто-то выбирает творчество, спорт или первую работу, а кто-то — патриотическое направление и обучение навыкам, которые воспитывают силу характера, дисциплину и ответственность», - сказал глава региона.

Он отметил, что молодое поколение должно знать историю своей страны, уважать подвиг защитников Отечества, уметь работать в команде и быть готовым прийти на помощь. Такие проекты как военно-патриотический центр «Авангард» помогают воспитать настоящих патриотов России.

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