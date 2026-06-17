Кемерово примет соревнования Юношеской футбольной лиги

Фото: Дарья Муравьева.

В Кемерове состоятся матчи 7-го и 8-го тура Юношеской футбольной лиги среди игроков 2010 и 2011 годов рождения. Об этом сообщили в городской администрации.

В турнире примут участие десять сильнейших команд СФО: «Енисей» (Красноярск), «Сибирь» (Новосибирск), «Иртыш» (Омск), «СШ №17» (Томск), «Динамо-Алтайский край» (Барнаул), «Байкал» (Иркутск), «Бурятия» (Улан-Удэ), «Чита», «Алтай» (Барнаул), «Кузбасс-СШОР» (Кемерово).

Футбольные баталии будут проходить на стадионе «Шахтер». Вход свободный.

Расписание игр:

22 июня 7 тур ЮФЛ

11:00 — матч U-15 (2011 г.р.): «Кузбасс-СШОР» — «Алтай»

12:30 — работа фотозоны

13:30 — церемония открытия

14:00 — матч U-16 (2010 г.р.): «Кузбасс-СШОР» — «Алтай»

14:45 — конкурс для болельщиков в перерыве матча.

25 июня 8 тур ЮФЛ

11:00 — матч U-15 (2011 г.р.): «Кузбасс-СШОР» — «Динамо-Алтайский край».

14:00 — матч U-16 (2010 г.р.): «Кузбасс-СШОР» — «Динамо-Алтайский край».

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.