В Кузбассе иномарка опрокинулась и сбила пешехода

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке автомобиль «Хендай» опрокинулся и сбил пешехода. Об инциденте рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Авария произошла вчера около 9:30 на улице Хлебзаводской. Водитель «Хендай» при перестроении не предоставил преимущество попутно движущемуся внедорожнику «Митсубиши Паджеро». В результате машины столкнулись. От удара «Хендай» опрокинулся и отлетел на 26-летнего пешехода.

В аварии также пострадал сам водитель легковушки и его 7-летний пассажир.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.