«Планшет вместо погремушек»: кузбасский врач рассказала, кто такие айпадкиды

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начинать знакомство ребенка с гаджетам лучше в школьном возрасте, когда он может нести ответственность и соблюдать договоренности. Об этом заявила медицинский психолог Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского Анастасия Пастухова.

Специалист рассказала о таком понятии, как айпадкиды – так называют детей, которые начинают пользоваться смартфонами и планшетами с самого раннего возраста. Как правило, такие малыши плохо адаптивные, гиперактивные, раздражительные и неусидчивые. Поэтому не стоит торопиться приучать детей к гаджетам. Также нужно контролировать, что смотрит ребенок и сколько времени он проводит с телефоном.

«Важно выстраивать контроль. Во-первых, устанавливать лимит экранного времени. Во-вторых, следить, чтобы информация была дозирована: 60% - образовательный контент, 40% – развлекательный. И очень важно погружать ребенка в то, что эмоциональную разгрузку он может получить, не только смотря в телефон», - сказала Анастасия Пастухова.

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