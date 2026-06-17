Почти 3 тысячи метров теплосетей заменят в Новокузнецком округе. Фото: соцсети Андрея Шарнина.

К новому отопительному сезону в Новокузнецком муниципальном округе заменят почти три тысячи метров теплосетей. Об этом сообщил глава округа Андрей Шарнин.

Больше половины из них обновят в Загорском. Также работы пройдут в Сосновке, Рассвете, Елане, Чистогорском, Зеленом Лугу и Металлургов.

В поселке станции Ерунаково укрепят опоры теплосети. На котельных в Казанково, Ильинке, Кузедееве, Сосновке, Елане, Красулине, Осиновом Плесе и Костенкове отремонтируют оборудование и здания.

С мая ресурсоснабжающие организации промывают системы отопления, проверяют и ремонтируют котлы и оборудование. Гидравлические испытания выполнены на 91%. Для повышения качества и надежности теплоснабжения приобрели дизельную генераторную установку (ДГУ) мощностью 400 кВт.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.