В Кемерове продолжается ремонт дорог. Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове продолжается ремонт дорог. На Притомском проспекте укладывают асфальт. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Одновременно рабочие трудятся на Логовом шоссе и улице Веры Волошиной. На Угловой улице также идут дорожные работы. На улице Нахимова снимают старый асфальт со стороны проспекта Шахтеров, а со стороны Ракитянского - укладывают новое покрытие. На участке Кирова от Кузнецкого до Островского специалисты занимаются колодцами. Ремонт здесь тоже начался.

«Все подрядчики пока работают в хорошем темпе, да и погода позволяет продвигаться быстро», - отметил глава города.

Все дорожные участки обновляют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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