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НовостиОбщество17 июня 2026 8:00

Губернатор Кузбасса вручил ветеранам СВО ключи от новых автомобилей

В Кузбассе ветераны СВО получили новые автомобили
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Губернатор Кузбасса вручил ветеранам СВО ключи от новых автомобилей.

Губернатор Кузбасса вручил ветеранам СВО ключи от новых автомобилей.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вручил ветеранам СВО ключи от новых автомобилей. Машины оснащены ручным управлением и подходят для бойцов с ампутацией.

Глава региона подчеркнул, что автомобили помогут ветеранам ездить на работу, тренировки и заниматься общественной деятельностью, способствуя их активному образу жизни.

Это уже третье вручение автомобилей кузбасским ветеранам. По поручению президента РФ Владимира Путина технику предоставляет Государственный фонд «Защитники Отечества».

Также в стенах фонда губернатор встретился с кузбасскими паралимпийцами, завоевавшими бронзу на «Кубке Защитников Отечества» в Красноярске, и дизайнерами, победившими в окружном этапе Международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях».

Одна из дизайнеров сшила форму для спортсменов. Они сразу дали обратную связь, чтобы одежду могли доработать и сделать удобнее.

Губернатор поблагодарил спортсменов и дизайнеров за яркие выступления.

«Такие победы - гордость Кузбасса», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.