Губернатор Кузбасса вручил ветеранам СВО ключи от новых автомобилей.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вручил ветеранам СВО ключи от новых автомобилей. Машины оснащены ручным управлением и подходят для бойцов с ампутацией.

Глава региона подчеркнул, что автомобили помогут ветеранам ездить на работу, тренировки и заниматься общественной деятельностью, способствуя их активному образу жизни.

Это уже третье вручение автомобилей кузбасским ветеранам. По поручению президента РФ Владимира Путина технику предоставляет Государственный фонд «Защитники Отечества».

Также в стенах фонда губернатор встретился с кузбасскими паралимпийцами, завоевавшими бронзу на «Кубке Защитников Отечества» в Красноярске, и дизайнерами, победившими в окружном этапе Международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях».

Одна из дизайнеров сшила форму для спортсменов. Они сразу дали обратную связь, чтобы одежду могли доработать и сделать удобнее.

Губернатор поблагодарил спортсменов и дизайнеров за яркие выступления.

«Такие победы - гордость Кузбасса», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.