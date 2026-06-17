Водитель грузовика осужден за ДТП с 3 погибшими в Кузбассе

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Прокопьевском округе суд вынес приговор 33-летнему иностранцу. Его обвиняли в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Авария произошла в декабре прошлого года на трассе «Кемерово - Новокузнецк». Водитель грузовика «ФАВ» потерял управление, врезался в разделительный барьер и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Ларгус». В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к четырем годам колонии-поселения и запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.