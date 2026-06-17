Прокуратура добилась ремонта опасной детской площадки в Новокузнецке. Фото: прокуратура Кузбасса.

Прокуратура Орджоникидзевского района Новокузнецка проверила, как соблюдается законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. На придомовой территории многоквартирного дома находится детская игровая площадка. Однако управляющая компания не следила за ее состоянием. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Элементы игрового оборудования были повреждены: отсутствовали детали, краска отслаивалась, на деревянных частях были следы ржавчины, отщепы и сколы. Доски настила оказались сломанными и незакрепленными. Эти дефекты могли привести к травмам у детей.

Прокурор района вынес представление директору управляющей компании, потребовав устранить нарушения. Благодаря вмешательству прокуратуры, площадку отремонтировали и покрасили.

Также по постановлению прокурора должностное лицо управляющей компании привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

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