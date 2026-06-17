С открытыми бассейнами и спецзонами: в Новокузнецке готовят к открытию 16 пляжей

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке специальная комиссия приступила к приемке городских мест отдыха у воды. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Денис Ильин.

В проверках участвуют представители районных администраций, сотрудники полиции, комитета соцзащиты и спасатели МБУ «Защита населения и территории». Откроют каждый конкретный пляж только после того, как эксперты подтвердят его полную безопасность, удобство и соответствие санитарным нормам.

Всего в городе планируют открыть 16 зон отдыха в разных районах:

- в Центральном: «Водный», «Черемушки», «Черемушки-2» (с открытым бассейном), «Уют», «Левобережный», а также «Черемушки-1» (с открытым бассейном для людей с ограниченными возможностями);

- в Кузнецком: «Топольники-1», «Топольники-2» и специальная зона «Топольники» для маломобильных граждан;

- в Заводском: «Дельфин», «Нептун» и вейкборд-парк «Woda»;

- в Орджоникидзевском: «Пурга» и «Пурга-1» (для маломобильных граждан);

- в Куйбышевском: «Шале»;

- в Новоильинском: зона с открытым бассейном «Застава».

Глава города отдельно обратился к родителям с просьбой быть максимально внимательными, не оставлять детей без присмотра у воды и заранее объяснить им, почему опасно купаться на «диких» пляжах и заплывать за буйки.

Ранее мы писали, что почти 3 тысячи метров теплосетей заменят в Новокузнецком округе, а еще в Кемерове продолжается ремонт дорог.