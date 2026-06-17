Председатель Союза женщин Кузбасса станет депутатом регионального парламента

Фото: соцсети Ирины Крым.

Избирательная комиссия Кузбасса на заседании 17 июня приняла решение о передаче вакантного депутатского мандата в региональном парламенте созыва 2023-2028 годов.

Как сообщается в официальных аккаунтах Избиркома в соцсетях, кресло депутата займет известная общественница, филолог и председатель Союза женщин Кузбасса Ирина Крым.

Необходимость найти замену возникла после того, как депутат от партии «Единая Россия» Наталья Лазовская досрочно сложила свои полномочия еще в августе 2025 года. Поскольку Ирина Крым входила в партийный список кандидатов на выборах в 2023 году, по закону освободившийся мандат переходит именно ей как следующему зарегистрированному кандидату из той же группы.

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