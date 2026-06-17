В Кузбассе перед судом предстанет жительница, ударившая сожителя ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске завершено расследование уголовного дела против ранее судимой 39-летней жительницы. Она обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кузбассу.

В феврале из больницы в полицию сообщили о помощи 44-летнему мужчине с колото-резаной раной на правом бедре. Сотрудники полиции задержали его сожительницу.

По данным следствия, между женщиной и мужчиной произошла ссора. Мужчина оскорбил ее нецензурной бранью. В ответ она ударила его кухонным ножом в ногу. Сейчас дело передано в суд. Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.