В Кемерове открылись летние читальные залы под открытым небом. Фото: Библиотеки «Книгоград» и «Книжная радуга».

Городские библиотеки приглашают всех желающих посетить читальные залы под открытым небом. Здесь можно выбрать книгу, поучаствовать в мастер-классах и викторинах, обсудить произведения с единомышленниками. Об этом сообщает администрация города.

Гостей также ждут выставки и встречи, посвященные творчеству писателей и поэтов. Летние читальные залы работают в разных районах города. График их работы можно найти на сайте администрации.

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