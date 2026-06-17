Губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра»

Фото: соцсети Ильи Середюка.

До старта Международного научно-популярного фестиваля «Динотерра» осталось меньше месяца. Как сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, подготовка мероприятия вышла на финальную стадию: перед властями стоит задача обеспечить максимальный уровень комфорта и безопасности для тысяч гостей.

По поручению главы региона будет проведен выездной штаб для проверки готовности всех служб, особое внимание уделят противопожарной защите и антитеррористическим мерам.

Фестиваль пройдет с 3 по 5 июля. Программа в этом году будет насыщенной: впервые состоятся гонки дронов, откроется научный полигон под руководством ведущих ученых, а также появятся новые секции симпозиума, посвященные палеонтологии и истории региона. Посетителей ждут школа юного палеонтолога, геологический разрез и музей под открытым небом. Мероприятия объединит тема Года единства народов России.

Как отметил Илья Середюк, «Динотерра», проводимая при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», является важнейшим событием для развития туристического потенциала и экономики региона.

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