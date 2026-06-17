В Новокузнецке ограничат движение по улице Ленина из-за детского велопробега

Фото: Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

18 июня с 10:00 до 12:30 на время детского велопробега ограничат движение транспорта по улице Ленина в Новокузнецке. Об этом сообщает Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

Временно изменят маршруты городского общественного транспорта.

Трамваи: №6 (Собор Рождества Христова - Вокзал); №8 (Собор Рождества Христова - Вокзал); №2 (Байдаевская - КМК).

Автобусы: №8 (30 квартал - Форштадт); №23 (Шолохова - Веры Соломиной); №88 (СШМНУ - ЦВТИ); №345 (Абашево - Трест КМС).

Узнать подробности можно по телефону горячей линии Центра диспетчерского обслуживания: 740-195.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.