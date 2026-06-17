В кузбасском городе сгорели дом и автомобиль

Фото: МЧС Кузбасса.

В Анжеро-Судженске минувшей ночью произошел серьезный пожар в двухквартирном жилом доме на улице Айвазовского. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Огонь быстро распространился на надворные постройки и даже повредил стоявший рядом автомобиль. Общая площадь возгорания составила 220 квадратных метров.

На месте происшествия работали 17 специалистов и пять единиц техники. Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать пожар, не допустив его дальнейшего распространения.

На данный момент эксперты устанавливают предварительную причину произошедшего.

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