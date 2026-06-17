В Кемерове водителю грозит лишение прав за опасный маневр. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кемерове сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя, выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время мониторинга СМИ и соцсетей инспекторы нашли видео, где водитель «Лады Ларгус» нарушил ПДД. В одном из районов города остановили автомобиль. Водителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф 7500 рублей или лишение прав на полгода.

Кроме того, водителя привлекли за проезд на красный свет и нарушение правил перевозки детей в автомобиле. Общая сумма штрафов может составить до 14 000 рублей.

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