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НовостиОбщество17 июня 2026 11:22

В центре Кемерова установят новый светофор за 10 миллионов рублей

Власти Кемерова ищут подрядчика для оборудования перекрестка на проспекте Советском
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кемерова планируют серьезно обновить организацию дорожного движения в самом сердце города.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, новый светофор будет установлен на оживленном перекрестке Советского проспекта и улицы Весенней.

Начальная цена контракта составляет 10 283 400 рублей. Подрядчик, которого определят по итогам электронного аукциона, обязан будет завершить монтажные работы до 15 сентября 2026 года. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 26 июня.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще в Новокузнецке готовят к открытию 16 пляжей.