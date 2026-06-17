Стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе

Фото: "Динотерра"/"ВКонтакте".

Организаторы фестиваля «Динотерра» объявили имя еще одного хедлайнера: 4 июля на главной сцене в Шестаково выступит Сергей Бобунец - основатель и лидер группы «Смысловые Галлюцинации». Об этом сообщили в официальной группе феста во «ВКонтакте».

В программе концерта - и новые песни, и знаменитые хиты («Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «За звезду полжизни»).

Организаторы обещают живой, эмоциональный сет и приглашение к общему пению «на всю долину динозавров».

Напомним, днем ранее на сцене выступит группа Pizza.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще в Новокузнецке готовят к открытию 16 пляжей.