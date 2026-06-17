В Кузбассе за время особого противопожарного режима поймали сотни нарушителей

Фото: МЧС Кузбасса.

В Кузбассе завершился особый противопожарный режим, который в южных и центральных районах действовал с 15 апреля по 1 июня, а на севере - с 25 апреля по 11 июня. Итоги подвели в МЧС Кузбасса.

За время режима проведены профилактические мероприятия по защите населенных пунктов от ландшафтных пожаров: особое внимание - частному сектору, садовым участкам, сельхозугодьям и лесопромышленным объектам. В охране порядка и контроле участвовали МЧС, полиция, Департамент лесного комплекса, органы местного самоуправления и добровольцы, привлекалась беспилотная авиация и круглосуточный космический мониторинг тепловых аномалий.

Всего состоялось 981 межведомственный рейд, составлено 267 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 147 предостережений.

Несмотря на завершение режима, МЧС рекомендует сохранять осторожность с огнем в природной среде: основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, нарушения при эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

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