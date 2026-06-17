В Новокузнецке трамваи и троллейбусы будут ходить иначе в выходные

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Новокузнецка сообщила о временном ограничении движения трамваев 20-21 июня в связи с заменой участка трамвайного пути на шоссе Космическое в районе пересечения с шоссе Бызовское.

На участке заменят около 100 метров пути, балластный слой и проведут правку рельсошпальной решетки - работы вызваны аварийным состоянием полотна после подтопления грунтовыми водами.

Маршрут №10 «Торговый дом - Восточная» в эти дни будет ходить укороченно - «Торговый дом - Депо 2».

Для сохранения транспортной доступности сотрудников промышленной зоны организуют компенсирующий троллейбусный маршрут «Депо 2 - Восточная» (работа с 06.15 до 20.35, в часы пик - интервалы 15 минут). Поездки с пересадкой «трамвай-троллейбус» и обратно осуществляются без повторного взимания оплаты.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.