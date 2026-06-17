СК выясняет условия содержания трехмесячного ребенка в Кузбассе

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В следственном комитете по Кузбассу проводится проверка по информации, прозвучавшей в эфире федерального телеканала о якобы ненадлежащем уходе молодой матери за ее трехмесячным сыном в городе Киселевске.

Председатель следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Б. Б. Базарову представить доклад в центральный аппарат по ходу проверки и по доводам телевизионной программы.

По результатам проверки следователи установят все обстоятельства и при необходимости примут процессуальные меры.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.