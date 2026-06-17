В Кузбассе расследуют уголовное дело о систематических подтоплениях в Гурьевске

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появилась информация о систематических подтоплениях в Гурьевске: из-за повышения уровня грунтовых вод страдают участки и подвальные помещения, фиксируются повреждения строительных конструкций и отделки, а обращения жильцов в местные органы, по их словам, не дали результата.

По этой информации следственными органами по Кузбассу возбуждено уголовное дело.

Председатель СКР А. И. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Б. Б. Базарову подготовить доклад о ходе расследования и о мерах, принятых для защиты прав граждан.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.