Погода в Кузбассе 18 июня 2026 года: до +28 градусов и ни капли дождя

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После череды гроз и дождей в Кузбассе установится спокойная летняя погода. Синоптики обещают 18 июня 2026 года солнечный день без осадков и температуру до +28 градусов.

По области ночью температура составит +9...+14 градусов, местами будет прохладнее +3...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Ожидается малооблачная погода без осадков.

Погода в Кемерове 18 июня 2026 года

В областной столице ночью ожидается +11...+13 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Погода будет малооблачной и сухой. Осадков не прогнозируется.

Риск пожаров

Несмотря на комфортную погоду, в отдельных территориях Кузбасса сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. По данным синоптиков, показатель горимости 18 июня 2026 года составит от первого до четвертого классов, а местами сохранится четвертый класс пожароопасности.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать требования особого противопожарного режима и не разводить костры в лесах и на открытых территориях.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.