Кузбассовец мешал скорой оказать помощь избитой им знакомой

Фото: пресс‑служба Росгвардии Кузбасса.

Ночью в Прокопьевске на вызов бригады скорой помощи по улице Кутузова прибыли сотрудники Росгвардии: на месте обнаружили 35 летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и препятствовал работе медиков.

По предварительной информации, мужчина пришел к частному дому 59 летней женщины с целью выяснить отношения и в ходе конфликта нанес ей телесные повреждения.

Соседи вызвали экстренные службы, фельдшер нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Наряд пресек противоправные действия, задержал подозреваемого и передал его в полицию, благодаря чему медицинская бригада смогла безопасно продолжить осмотр и оказать помощь пострадавшей.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.