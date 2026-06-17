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НовостиЧто происходит17 июня 2026 23:35

Жилет вместо тележки: в Кузбассе покупатель ушел с молоком в карманах

Кузбассовец попался с молоком и мясом в жилете
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

Утром в одном из супермаркетов на улице Крупской в Ленинске Кузнецком произошел курьезный инцидент: сотрудники торгового зала заметили посетителя, который покидал кассовую зону с наполненными карманами жилета. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

60 летний мужчина часть покупок оплатил, а молочную и мясную продукцию спрятал в карманы и попытался уйти, не рассчитавшись за все. Персонал магазина оперативно нажал кнопку тревоги, и на место прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Наряд задержал посетителя на выходе и передал его сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.