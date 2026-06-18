В Кемерове задержали мужчину, похитившего у знакомого электросамокат. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции «Южный» обратился 33-летний кемеровчанин. Он заявил, что знакомый украл у него электросамокат. Ущерб составил более 52 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний кемеровчанин с судимостью. Полицейские выяснили, что фигурант встретил знакомого на электросамокате. Он попросил прокатиться и уехал. Позже похищенное средство передвижения было продано прохожему за 5 тысяч рублей, которые злоумышленник сразу потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция - пять лет лишения свободы.

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